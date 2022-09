Ana Botafogo e bailarinas de Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2022 13:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), realizou no sábado (17/09) o festival “Bailarin Fest”, que reuniu 13 companhias de dança na Praça Orlando Barros Pimentel, no Centro. O evento, que homenageia o mês do bailarino, foi promovido com o objetivo de incentivar e promover grupos e escolas de dança de Maricá e também teve a finalidade de estabelecer um intercâmbio cultural com outras cidades, criando a oportunidade para artistas mostrarem seus talentos.

O espetáculo contou com a participação especial de Ana Botafogo, primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que trouxe alunas para apresentação no festival. “Essa é a primeira vez aqui com minha escola e participando de um festival. Foi uma alegria enorme ser convidada para esse evento, o local está lindo e São Pedro ajudou com o tempo. Trouxemos um grupo para apresentação que conta com solo, duo, trio, clássico e contemporâneo”, contou a bailarina.

Ao todo, 13 companhias de Maricá, Niterói, Nilópolis e Belo Horizonte se apresentaram, somando 125 artistas e mais de 40 coreografias com exibições de sapateado, ballet clássico e contemporâneo, kpop, dança do ventre e livre jazz, entre outros.

“Essa edição está sendo ainda mais especial, pois estamos contando com a presença da bailarina Ana Botafogo. A dança está formando um público, mostrando que está presente em Maricá, além de criar oportunidades para os artistas revelarem seus talentos e criação de público”, ressaltou o coordenador de dança da Secretaria de Cultura, Leandro Dasilva.

Público elogiou o evento

Morador de Inoã, Luiz Carlos Santos, foi ver a apresentação da sobrinha e destacou as apresentações. “Um espetáculo lindo, que dá oportunidade a todos. Vim ver a exibição da minha sobrinha e me encantei, as danças são lindas”, afirmou.

A auxiliar administrativo, Sandra Dias, estava passando pelo local com a família e o espetáculo na praça chamou a sua atenção. “Estava na praça com meus familiares e vi o palco no começo da apresentação. Adorei as danças, tudo perfeito. Espero que aconteça mais vezes, pois sempre trarei minha família”, destacou.