Prefeito Fabiano Horta na inauguração da Estrada dos Cajueiros. - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 21/09/2022 09:20 | Atualizado 21/09/2022 09:20

Maricá - O prefeito Fabiano Horta inaugurou nesta terça-feira (20/09) a obra de duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Junior, mais conhecida como Estrada dos Cajueiros, que liga a RJ-106 ao Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, e anunciou a construção de um novo viaduto na saída do bairro Flamengo, no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) com a RJ-114 (que dá acesso ao município de Itaboraí). O elevado terá a extensão de 1.400 metros de comprimento em uma área total de mais de 136 mil m² com previsão de entrega de 18 meses após o início da obra.

“Estamos encerrando a entrega da nova Estrada dos Cajueiros, que é um novo grande corredor viário da cidade de Maricá que, sem dúvida nenhuma, vai cumprir um papel importantíssimo para toda a população de Itaipuaçu. Mas, para além dessa entrega, vamos fazer um viaduto que vai acabar com o cruzamento que gera um grande problema de mobilidade. Estamos muito animados porque estamos entregando a obra da Estrada dos Cajueiros com esse sentido de dever cumprido e o desafio colocado agora para o viaduto novo da cidade”, afirmou o prefeito.

Nova Estrada dos Cajueiros

A Estrada dos Cajueiros (Estrada Oscar Vieira da Costa Junior) recebeu uma série de melhorias ao longo dos seus 5 km de extensão, entre elas a duplicação das pistas de rolamento com 7 metros cada, nova pavimentação com asfaltamento de 10 km nos dois sentidos, iluminação com a instalação de 300 luminárias de led nos 150 novos postes. Também foram construídas novas calçadas em ambos os lados e implantada uma rede de 5 km de drenagem, 2 km de macrodrenagem, com instalação de manilhas e galerias pluviais que cruzam a pista em direção ao curso d’água do rio Bambu. Foram construídas ainda 3km de ciclovia central e 2km de ciclofaixa.

“Como diz o filósofo, o mais importante do que o destino final é o seu percurso e a Estrada dos Cajueiros tem essa simbologia para mim. Aqui, foram instalados mais de 150 postes de iluminação, permitindo que a pessoa possa caminhar no fim do dia. Também foram plantadas mais de 300 mudas de árvore. Ou seja, isso mostra a preocupação deste governo na questão socioambiental, além do paisagismo natural que nos encanta, acrescenta e deixa o ambiente mais bonito”, disse o presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Guthyerre Alves dos Santos.

O secretário de Iluminação Pública, Fábio Aguiar, ressaltou que o benefício da obra era um anseio da população. “Conseguimos implantar essa bela estrutura com luminárias de led, as mais modernas que temos no município. Vai ser de um benefício muito grande para a população. Aquela placa era só um simbolismo do que foi essa obra. Mais do que placa, gostamos de estar marcados na história do município. É um prazer muito grande participar dessa inauguração”, disse o secretário.

No local, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) instalou mais de 200 placas de sinalização e também 12 redutores de velocidade, 12 faixas de pedestre e cinco travessias elevadas na via, além de dispositivos eletrônicos de redução de velocidade.

“Ele monitora a velocidade que os veículos estão passando na via. Além do mais, estamos buscando junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) para que possamos ter equipamentos que gerem multas. Nesse primeiro momento, colocamos aparelhos eletrônicos que medem a velocidade para nos fornecer dados”, adiantou o secretário Marcinho da Construção.

Viaduto para maior fluidez no trânsito

O novo elevado terá um vão de 110 metros, com quatro faixas de rolamento e sua extensão será superior a 1.400 metros em uma área total de 136.392,50m². A obra contempla ainda a duplicação da RJ-106 no trecho entre a Avenida Roberto Silveira, na entrada do bairro do Flamengo, até as proximidades do Condomínio Bosque dos Lordes, logo após o Condado e a construção de uma rotatória no entroncamento da RJ-114. A intervenção abrange também urbanização com calçadas, canteiros, sinalização, iluminação e a reformulação da drenagem para diminuir o risco de inundações no entorno.