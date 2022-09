Festival Sabores da Roça. - Foto: Leonardo Fonseca

Festival Sabores da Roça.Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 20/09/2022 11:22 | Atualizado 20/09/2022 11:34

Maricá - O Espraiado recebeu, neste fim de semana (16 a 18/09), a segunda edição do Festival Sabores da Roça, reunindo cerca de seis mil pessoas no evento que movimenta o turismo rural e a gastronomia ligada à comida da roça, além de atrações culturais. O projeto faz parte do “Vem Viver Espraiado”, circuito de turismo que está incluído no Maricá 2030, Plano Municipal de Turístico Sustentável, e é realizado pela Prefeitura de Maricá, Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e secretarias de Turismo e Promoção e Projetos Especiais.

O prefeito Fabiano Horta compareceu ao evento no domingo (18/09), conversou com comerciantes, visitantes e falou da importância do turismo rural. “Esse festival é mais uma oportunidade de recuperar o setor turístico neste momento pós-pandemia, apresentando as potencialidades e perspectivas do turismo rural de nossa cidade. Além de fortalecer a vocação de Maricá, que cresce cada vez mais como uma cidade litorânea que se desenvolve turisticamente em regiões como o Espraiado”, explica Horta.

Quem foi ao evento, pôde conferir shows, gastronomia local, artesanatos e espaço kids para a criançada. Entre as comidas, angu à baiana, creme de cupuaçu, vatapá, feijão e caruru, ambos com camarão, feijão mexicano, costela e arroz carreteiro. “O projeto vem crescendo e contempla uma estratégia de desenvolvimento da cidade, mas também da região do Espraiado. Estamos com um público muito bacana que veio não só para contemplar à comidinha da roça, mas as belezas naturais das áreas rurais, vindo ao encontro de tudo o que estamos planejando para a cidade. Convido todos para conhecerem mais sobre o nosso turismo rural”, afirma José Alexandre Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais.

Na gastronomia, participaram MR Sabor de Mel, Atelie da Célia, Pensão da Tia Joana, Delicias da Regina, Bar do Binho, Costela Fogo de Chão, Varandao do Melo, Gemelli, Aldeia Refazenda, Bar da Suely e Djalma's Bar.

O administrador Cristiano Barbosa, de 41 anos, morador da Barra de Maricá, soube do evento pelas redes sociais e foi com familiares e amigos para experimentar boa parte da comida regional. “Estou adorando! O ambiente é agradável e familiar, a música é boa e a comida melhor ainda. Comprei um pouco de cada estabelecimento para incentivar a economia local e conhecer a culinária deles”, conta.

Comerciantes vibram com repercussão do evento

Moradora do Espraiado há 40 anos, Celia Batalha, de 74 anos, vive da gastronomia e do artesanato e celebrou o retorno do evento com o stand “Atelie da Celia”. “Esses eventos aumentam minha renda e faz com que os moradores de outros bairros e cidades vizinhas conheçam o meu trabalho. Trouxe geleias caseiras, suco de tamarindo, além de vatapá, caruru e licor”, comenta Celia.

Moradora de Maricá há oito anos, Rita Correia, de 40 anos, produz hidromel e vende em feiras desde 2017. O produto é uma bebida fermentada à base de mel, muito apreciada na antiguidade e demora um ano para ficar pronta. “É minha primeira vez no evento e estou gostando muito. Nosso produto é diferente, então as pessoas têm curiosidade em conhecer”, explica.