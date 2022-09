Brasil x Estados Unidos no Handball de Areia. - Foto: Leonardo Fonseca

Maricá - Após proporcionar diversas ações socioesportivas para a população no mês de setembro, o Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia se despediu das areias da cidade neste fim de semana, com a realização do Campeonato Brasileiro e do Desafio Internacional – que contou com a participação das seleções brasileiras, feminina e masculina, além das equipes dos Estados Unidos e Argentina. As equipes brasileiras, ganharam todas as partidas realizadas de sexta-feira a domingo (16 a 18/09).

Iniciado no dia 02/09, o evento com estrutura montada na Praia da Barra, na altura da Rua 13, reuniu 1500 atletas na cidade e visou despertar o potencial turístico e da modalidade esportiva em Maricá. Fizeram parte das atividades oficinas de capacitação com professores de Educação Física e encontros de atletas com alunos da rede municipal de ensino, com a prática esportiva nas escolas e na arena oficial dos jogos. O Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia é promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o evento vai deixar um legado em Maricá, que se firma como uma cidade do turismo de eventos, fortalecendo o setor na cidade. "Este evento de handebol de praia é uma parceria muito forte em que nós mostramos que este é o caminho. Cada evento realizado constrói a harmonia interna da Prefeitura, já que é um trabalho em conjunto que promove a cidade, trazendo visibilidade para Maricá, novos recursos e dando oportunidades para nossa gente, fazendo daqui o melhor lugar do mundo para se viver", enfatiza Noleto.

No sábado, a cerimônia feita antes dos jogos contou com a presença dos componentes do Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Maricá. A bateria, baianas, rainha de bateria, passistas e o interprete oficial animaram a galera com clássicos do samba enredo. Em seguida, o presidente da Codemar, Olavo Noleto; o secretário de Esporte e Lazer, Felipe Bittencourt; o secretário de Promoções e Projetos Especiais, José Alexandre; e o convidado da Confederação Brasileira de Handebol, Sasha Kuburovich, receberam placas comemorativas de agradecimento.

O camisa 11 da seleção brasileira de handebol de praia, Thiago Jordan, de 36 anos, integrou a equipe em 2011. Atuando nas últimas três temporadas pelo Sanxenxo, da região de Galiza, na Espanha, veio ao Brasil para disputar as competições do evento maricaense, nos campeonatos Carioca e Copa do Brasil pela equipe de São Gonçalo ILGC/CESP (Centro Educ. Sanmartin Perez) e por último, os amistosos contra os Estados Unidos pela seleção, onde atua como defensor.

"Este evento é importantíssimo para nossa modalidade. Acredito que o que Maricá faz é inédito nacionalmente para o nosso esporte e já considero a cidade a capital do handebol de praia. Outro fator de extrema relevância realizado neste período foi fomentar a inclusão dos alunos das escolas municipais ao esporte. A gente pôde visitar os colégios, instituições, mostrar um pouco da modalidade. Os alunos se interessaram bastante e isso faz toda a diferença para o futuro do esporte em Maricá. Já aguardo, no futuro, novas competições de alto nível por aqui, só tenho a agradecer em nome do handebol de praia", explica o atleta Jordan.

Para o atleta da seleção americana, Colin Liberty, de 26 anos, a emoção de jogar em Maricá foi diferente, já que esta foi sua estreia representando seu país. "Estou na seleção há apenas sete meses e estes jogos ficarão marcados em minha memória por ser minha estreia. Estou muito feliz por estar aqui! É um esporte relativamente novo, mas que está crescendo e já conta com grandes atletas. Eventos assim são uma ótima maneira de propagar este esporte pelo mundo afora", celebra Colin, que atua nas posições de defensor e especialista em seu time.

Familiares de jogadores acompanham os jogos

A oportunidade dos moradores de Maricá acompanharem os jogos perto de casa foi única, mas a experiência foi ainda mais importante para os familiares dos jogadores da seleção brasileira. Muitos acompanharam os jogos pela primeira vez. Vestindo a camisa 13 da seleção brasileira há um ano, o itaboraiense Igor Tenório, de 26 anos, que já passou por equipes internacionais, pôde mostrar aos familiares e amigos de perto, pela primeira vez, como é seu trabalho.

"Ele se apaixonou pelo handebol aos 10 anos na escola onde estudava e não parou mais. Toda vez em que ele joga competições importantes, geralmente no Nordeste do Brasil, impossibilita de todos estarem presentes, devido à distância e dificuldade de deslocamento. Sendo em Maricá, viemos conferir de perto. Estamos muito felizes em poder dar este apoio pessoalmente", comemora Cristiana Tenório, mãe do atleta.

Competições

Foram realizados durante o mês de setembro, a Copa do Brasil adulto e juvenil, o Campeonato Carioca adulto e juvenil, o Campeonato Brasileiro e o Desafio Internacional, cujo amistoso ocorreu em partidas na sexta-feira, sábado e domingo (de 16 a 18/09). A seleção brasileira feminina jogou contra a Argentina, já a equipe masculina, contra os Estados Unidos. Em todos os jogos, o Brasil saiu vitorioso.

Confira a tabela:

Dia 1 – 16/09

Desafio Internacional

Brasil 2x0 Argentina (feminino)

17 x 8 - 1º set

12 x 8 - 2º set

Brasil 2x0 EUA (masculino)

15 x 8 - 1º set

20 x 14 - 2º set

Dia 2 – 17/09

Desafio Internacional

Brasil 2x0 Argentina (feminino)

20 x 12 - 1º set

18 x 12 - 2º set

Brasil 2x0 EUA (masculino)

26 x 16 - 1º set

20 x 10 - 2º set

Dia 3 – 18/09:

Desafio Internacional

Brasil 2x0 Argentina (feminino)

18 x 9 - 1º set

24 x 16 - 2º set

Brasil 2x0 EUA (masculino)

19 x 18 - 1º set

18 x 16 - 2º set