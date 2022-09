Homem detido no condomínio Elisa por ameaçar moradores com armas. - Foto: Carlos Alberto

Homem detido no condomínio Elisa por ameaçar moradores com armas.Foto: Carlos Alberto

Publicado 19/09/2022 09:26 | Atualizado 19/09/2022 09:53

Maricá - Na tarde do último sábado (17), no Condomínio Elisa no bairro de Ponta Grossa, um homem armado ameaçou populares. Segundo informações, um agente da Polícia Civil foi acionado por moradores após receber denúncia de que o acusado estaria armado.

Ao chegar no local, o policial civil seguiu percebeu que o acusado estava no portão com atitude suspeita, com a mão na cintura.



Policiais Militares receberam um chamado e também se dirigiram ao local para deter o acusado. Com ele, foi apreendida uma pistola, um revólver e uma faca.



Ainda de acordo com informações da PM, o acusado fingia ser Oficial da Marinha do Brasil.



Sócrates José de Oliveira Júnior, de 37 anos, foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso teve registro.