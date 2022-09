Entrada de Maricá. - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 16/09/2022 13:16 | Atualizado 16/09/2022 13:17

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, abre na próxima segunda-feira (19/09) as inscrições para o programa de capacitação para empreendedores, micro e pequenas empresas “Avança Maricá”. Os interessados deverão acessar o site avanca.marica.rj.gov.br até dia 25/09 e preencher o formulário de inscrição. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

O Avança Maricá vai oferecer, ao longo de dois anos, mais de 800 vagas em cursos e oficinas, divididos em seis ciclos de quatro meses cada. Nas próximas etapas, haverá ainda a seleção de 150 empreendedores para o seminário Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e outras 20 vagas para uma aceleradora de empresas.

Os cursos e oficinas têm o objetivo de desenvolver e aprimorar as competências para quem pretende abrir seu próprio empreendimento e auxiliar micro e pequenos empresários a adicionar valor a seus negócios. Todo o conteúdo será ministrado por profissionais do Sebrae e as aulas ocorrerão no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Rua Domicío da Gama 255, Centro.

Neste primeiro ciclo, os participantes poderão se inscrever em até cinco dos sete cursos diferentes, mas só poderão fazer dois cursos a cada ciclo - as inscrições serão preservadas para os próximos ciclos, sempre de acordo com o número de vagas disponíveis. Os temas abordados no primeiro ciclo vão de cálculo de preços a noções de administração de empresas e marketing digital (confira abaixo a relação completa).

Empretec e aceleradora de empresas

Nos próximos ciclos, será lançada a seleção para o seminário Empretec, no qual os participantes fazem uma imersão de seis dias com atividades práticas, em 60 horas de capacitação, para identificar e desenvolver as características de seu potencial empreendedor e descobrir novas oportunidades de negócio.

Outra iniciativa do Avança Maricá é a aceleradora de empresas, voltada para os negócios que funcionem há mais de dois anos e tenham mais de cinco funcionários. Os candidatos a esta fase do programa serão selecionados por meio de entrevistas conduzidas por profissionais do Sebrae.

Programação - primeiro ciclo

27 e 28/09: Oficina "Pratique preço de venda" - conhecer e aplicar metodologias para cálculo dos custos e dos preços de vendas habilitando os participantes a agirem com segurança, rapidez e precisão nos processos de compra e de venda;

17 a 20/10: Curso "marketing intermediário" - orientar a empresa a estabelecer objetivos, metas e estratégias envolvendo produto, preço, promoção e ponto de venda;

31/10: Oficina "marketing digital" - desenvolvimento de ferramentas e estratégias para uma presença efetiva da empresa no ambiente digital;

7 a 11/11: Curso "como administrar uma pequena empresa" - análise da situação real em que a empresa se encontra, e da necessidade de implantar ferramentas apropriadas de gestão dirigidas a cada subsistema empresarial, visando a profissionalização;

21 a 23/11: Curso "Como validar seu modelo de negócio para começar bem" - como avaliar uma ideia ou uma iniciativa de negócio; reconhecer a importância da análise do modelo do negócio;

29/11 a 01/12: Curso "Como atender melhor o seu cliente" - aspectos que contribuem para a satisfação do cliente; refletir criticamente sobre as ações e procedimentos de atendimento em uma empresa; planejar ações que garantam a satisfação dos clientes e possam gerar um impacto positivo nos resultados;

08 e 08/12: Oficina "Como elaborar um plano de negócio" - orientar o potencial empresário na elaboração do plano de negócios, bem como na sua implementação, visando aumentar as possibilidades de sucesso do seu empreendimento.