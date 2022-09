Criminoso preso em flagrante. - Foto: João Patrício

Publicado 15/09/2022 20:53 | Atualizado 15/09/2022 21:58

Maricá - A Loja Americanas do Centro da cidade foi assaltada na noite desta quinta-feira (15) e um dos criminosos foi preso pela Polícia Militar após o roubo.

O assalto aconteceu da seguinte forma; por volta das 19h dois criminosos armados entraram no estacionamento comercial e renderam uma funcionária da loja que estava começando a fechar as portas do estabelecimento.

Em seguida todos os funcionários foram rendidos e os ladrões entraram na vitrine e roubaram um aparelho de televisão e vários celulares.

Policiais Militares do DPO de São José do Imbassaí foram acionados e com rapidez chegaram até a loja e conseguiram prender um dos meliantes, o outro criminoso fugiu em uma motocicleta quando avistou a polícia deixando seu comparsa pra trás.

Os Cabos Raul e Santana , responsáveis pela captura do criminoso levaram o meliante para a 82ª DP onde a ocorrência foi registrada o criminoso encontra-se a disposição da justiça e o seu comparsa está sendo procurado.