Fabiano Horta e Andrea Cunha. - Foto: Divulgação

Publicado 14/09/2022 16:01 | Atualizado 14/09/2022 16:01

Maricá - O prefeito Fabiano Horta sancionou dois projetos de lei da vereadora Andréa Cunha nesta quarta-feira (14/09) e, com isto, a receita de pirão de banana verde com peixe passa a ser patrimônio imaterial do município de Maricá pela Lei 3.193/2022, assim como o Dia Municipal do Orgulho LGBT, que será comemorado em todo o segundo domingo do mês de junho de acordo com a Lei 3.191/2022.

“Eu não podia esperar outra coisa do Fabiano, independente de sermos do mesmo partido, um político integrado com a cultura da cidade e com a importância de realçarmos a cidadania de grupos minoritários, que precisam cada vez mais ocupar espaço em nossa sociedade para que se possa fazer valer a própria voz”, disse Andréa.

A mesma relevância para o prato típico de Maricá: “é importante destacarmos a natureza imaterial na cidade porque são as nossas tradições, é a nossa identidade cultural e a gente não pode deixar que as nossas culturas, nossas tradições se percam”, frisou. Os dois projetos foram avaliados em segundo turno pelo Legislativo no final de agosto e teve votação praticamente unânime dos vereadores.