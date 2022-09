Praia de Ponta Negra - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 13/09/2022 14:40

Maricá - Um homem já idoso morreu após se afogar no mar da paria de Ponta Negra na última sexta-feira (9).



O homem estava andando pela parte da praia que é repleta de pedras, escorregou, caiu e não voltou, se afogando.



Os Guarda-vidas rapidamente chegaram ao local que ele havia caído e conseguiram retirar o corpo do senhor de dentro do mar, um helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo.



O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro porém nada pode ser feito, ele veio a óbito.

Vale a pena reforçar a importância de tomar precauções ao caminhar pelas pedras marítimas nas praias, um descuido pode ser fatal.