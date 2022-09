Imagem da Nossa Sra. do Nazaré roubada - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 13/09/2022 10:01 | Atualizado 13/09/2022 10:04

Maricá - A Igreja Católica do Espraiado teve a imagem da Nossa Sra. do Nazaré roubada, o crime aconteceu no último sábado (10), o furto aconteceu com a Igreja aberta durante a tarde.

De acordo com relatos dos populares que estavam na Igreja, um homem entrou na Igreja enquanto ela estava aberta e furtou a imagem.

Os religiosos responsáveis pela Igreja não tem ideia de quem pode ter cometido o furto e a Igreja não possui câmeras de segurança que poderiam ajudar a esclarecer o crime.

O boletim de ocorrência foi registrado na 82ª DP e a polícia já investiga o caso.