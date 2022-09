14 atletas da cidade participaram do torneio organizado pela Federação de Ginástica do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 12/09/2022 18:25 | Atualizado 12/09/2022 19:07

Maricá - Ginastas do projeto “Maricá Competições”, da Secretaria de Esporte e Lazer, conquistaram no sábado (10/09) a terceira colocação, na categoria Juvenil Nível 3 em grupo, no Campeonato Estadual da modalidade, realizado no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, município do Rio. Ao todo, 14 atletas da cidade participaram do torneio organizado pela Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro.

“Voltamos com o resultado de muito trabalho em equipe. Estamos muito felizes com os resultados e agradecemos à Secretaria de Esporte por acreditar em nossas meninas e pelo lindo trabalho que vem desenvolvendo” comentou a treinadora Viviane Bezerra.

Para a atleta Letícia Moura, que ganhou a medalha no individual geral e por equipe da categoria Juvenil Nível 3, as medalhas são fruto de muito treino e trabalho entre ela e a equipe. “Foi uma sensação maravilhosa poder subir no pódio como medalhista no geral individual e no geral por equipe. Conseguimos com muito trabalho duro e mesmo com todo o nervosismo”, destacou.

Sobre o Maricá Esporte Competições

O projeto foi criado com o objetivo de aproveitar potenciais talentos de programas socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Após serem descobertos nas aulas, que contempla cinco modalidades (futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei), os atletas são selecionados e iniciam a vida competitiva. Os alunos recebem treinamento específico para disputa de torneios, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias como inscrição, alimentação e transporte para os locais de competição.

Confira a colocação dos atletas na competição

Premiação geral categoria Juvenil Nível 3 (Ml e Arco)

3° lugar Letícia Moura

Premiação geral por equipe juvenil Nível 3

3° Letícia Moura, Beatriz Santos, Carolinny Vitória e Annik Lanziotti.

Adulto N2 Fita (15 Ginastas competindo na categoria)

5° lugar - Hellen Souto

Juvenil N3 (24 Ginastas competindo na categoria)

5° lugar - Letícia Moura

8° lugar - Carolinny Vitória da Silva

17° lugar - Beatriz Santos

20° lugar - Annik Lanziotti

Categoria infantil N4 (50 Ginastas competindo na categoria)

6°lugar - Yasmin da Rosa

13°lugar - Lorena Muniz

25° lugar - Lara da Rosa

38° lugar - Emanuelle Andrade

Adulto N4 (24 Ginastas competindo na categoria)

5° lugar - Amanda da Silva

6° lugar - Shamara da Silva

7° lugar - Nathalia Maria Rodrigues

9° lugar - Juliana Sena

14° lugar - Victoria da Silva