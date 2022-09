Programa de controle reprodutivo de animais de rua - Foto: Arquivo

Publicado 12/09/2022 10:32 | Atualizado 12/09/2022 10:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, autorizou a contratação de sete clínicas veterinárias para a ampliação do programa municipal de controle reprodutivo de animais de rua. A expectativa é de que, com a assinatura dos contratos, essas clínicas comecem, já em outubro, a oferecer serviços de castração de cães e gatos abandonados ou que sejam de propriedade de pessoas com vulnerabilidade social. O programa de controle reprodutivo é a principal ação que visa reduzir a quantidade de animais de rua, tanto para controlar a disseminação de zoonoses quanto para garantir o bem-estar dos animais e a saúde pública.



As clínicas credenciadas para participar do processo foram selecionadas por meio de chamamento público e cumpriram todas as exigências do edital. De acordo com a estratégia da Coordenadoria, as clínicas deverão realizar cerca de 800 procedimentos por mês.



As empresas aptas a celebrar os contratos com a prefeitura são: Clínica Veterinária Maricá, no Centro; Assevet Clínica Veterinária, em Cordeirinho; Clínica Veterinária AMV, em Itaipuaçu; Benga Vet Center, em São José do Imbassaí; HVM Veterinária, no Centro; Clínica Veterinária Nossa Senhora de Candeias, em Itaipuaçu; Veterinária Popular Maricá, no Flamengo. As vagas para triagem e castração dos animais deverão ser disponibilizadas on-line, pelo site da Prefeitura de Maricá.