Nilza Mo y Mo Loureiro Varella e José Carlos de Castro VarellaFoto: Divulgação

Publicado 09/09/2022 07:41 | Atualizado 09/09/2022 07:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, informa que a partir das 18h desta quinta-feira (08/09) entra em cartaz a exposição gratuita do projeto “Museu da Família Maricaense” na Casa de Cultura, no Centro. A mostra, que ficará disponível para a população até o dia 08 de outubro, resgata a história da família Loureiro Varella que teve grande destaque na cidade na década de 1960.

Coordenado pela Associação em Movimento dos Apaixonados pela Grande Araçatiba (Amaga), o projeto tem objetivo de promover o reencontro da população de Maricá com a história de famílias que contribuíram para a existência e evolução do município.

"A arte é uma promessa de felicidade, bordada pela sensibilidade artística nas narrativas entre o saber local e o saber global, construindo o universo da memória do Museu Maricaense, rumo à estação da emancipação pela estrada da saudade a fora!", comentou o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Na mostra, Nilza Mo y Mo Loureiro Varella, de 93 anos, primeira dama da cidade de Maricá na década de 1960, durante a gestão de seu marido, José Carlos de Castro Varella, mostra o seu universo particular em pinturas com técnicas variadas de óleo sobre a tela com quadros de diferentes formas e dimensões em estilo naïf (artistas considerados autodidatas e seguem o próprio estilo de representação).

A exposição, que terá curadoria de Kikah Monnteiro Valente, também contará com fotografias e peças do acervo pessoal do ex-prefeito José Carlos de Castro Varella, que morreu em abril de 2018. A Casa de Cultura de Maricá fica na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.