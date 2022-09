Hospital Municipal Conde Modesto Leal. - Foto: Arquivo

Hospital Municipal Conde Modesto Leal.Foto: Arquivo

Publicado 08/09/2022 17:02 | Atualizado 08/09/2022 17:03

Maricá - Após uma Técnica de Enfermagem ter sido agredida por um motorista de ambulância na última terça-feira (6) a Prefeitura de Maricá se manifestou oficialmente nesta quinta-feira (8) e emitiu uma nota de repúdio a Imprensa sobre o caso; leia a nota na íntegra abaixo:

"A Prefeitura de Marica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a direção do hospital Conde Modesto Leal, no Centro, foi informada sobre a agressão cometida por um condutor de ambulância da empresa Lefe - terceirizada que presta serviços à pasta -, que desferiu um tapa em uma técnica de enfermagem do hospital na terça-feira (06/09). A funcionária foi acolhida na unidade e não precisou de atendimento médico. A Secretaria de Saúde repudia este tipo de conduta, inadmissível em qualquer ocasião. O profissional foi imediatamente afastado e uma sindicância administrativa foi aberta para apurar os fatos."

A nossa redação estará acompanhando o caso de perto e atualizará nossa audiência sobr as penalidades que serão aplicadas a essa atitude criminosa.