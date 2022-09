EPT - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 08/09/2022 16:48 | Atualizado 08/09/2022 17:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai oferecer viagens extras da Linha E-13 Centro x Parque Nanci (Via Itapeba), entre os dias 08 e 11 de setembro, para facilitar o acesso de moradores e visitantes ao Festival Art & Bier, maior evento de gastronomia de rua da cidade. que começa nesta quinta-feira (08/09), a partir das 16h.

Realizado pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento terá a participação de quatro cervejarias artesanais da cidade, opções gastronômicas e diversos shows musicais até domingo (11/09). Nesta edição, a novidade será o lançamento do projeto Rua e Sabor, com objetivo de ampliar o trabalho dos especialistas em comida de rua que irão integrar, no futuro, o circuito com o mesmo nome.

Durante o evento, a linha do “vermelhinho” tarifa zero terá reforço na circulação e, além da programação normal com os horários que já atendem a localidade, também contará com horários extras na linha especial criada especialmente para o festival (E-13 Art & Bier), que sairá da Rodoviária do Povo. Confira os horários das saídas.

Horários na quinta (08) e sexta (09).

Saídas da Rodoviária do Povo

18:45; 19:15; 20:15; 20:45; 21:45; 22:15; 23:15; 23:45

Saídas do Bairro

19:20; 19:50; 20:50; 21:20; 22:20; 22:50; 23:50; 00:2

Horários no sábado (10) e domingo (11).

Saídas da Rodoviária do Povo

18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15; 23:45

Saídas do Parque Nanci

18:50; 19:20; 19:50; 20:20; 20:50; 21:20; 21:50; 22:20; 22:50; 23:20; 23:50; 00:20