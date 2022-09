Comandante Ricardo Viana. - Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2022 16:02 | Atualizado 06/09/2022 16:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop), realizou na última sexta-feira (02/09) a cerimônia de posse de Ricardo Vianna Batista, 46 anos, como novo comandante da Guarda Municipal. O servidor assumiu o cargo no lugar de Jean Medeiros, que estava à frente da corporação desde outubro de 2021. O evento aconteceu na sede da instituição, em Araçatiba.



Secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Veras, destacou que as mudanças no comando da Guarda são naturais e feitas para que novas diretrizes possam ser adequadas em relação à gestão.

“O comandante que saiu continua fazendo parte da equipe da equipe e vai atuar no Ciosp dando andamento na ampliação da tecnologia das câmeras do município. O novo comandante está vindo justamente de lá, então ele também tem essa expertise e é muito capacitado para dar continuidade ao trabalho que o comando do Jean fez tão brilhantemente. Nós trocamos as posições, mas todos continuam no time principal, tocando as demandas da ordem pública”, declarou Veras.

Vianna assume com a missão de continuar o trabalho de crescimento da Guarda Municipal e continuar com a prestação de um serviço de excelência sendo referência para municípios vizinhos.

“Eu assumo essa nova função com o objetivo de ajudar a nossa instituição a crescer ainda mais. A Guarda Municipal de Maricá tem que acompanhar o crescimento da cidade e continuar a ser a referência que tem sido até agora para as outras cidades do estado. Vou me dedicar a integrar os novos guardas municipais à antiga tropa de Maricá, incentivando-os diariamente, de forma que estejam dispostos a prestar um serviço de excelência com muito comprometimento, educação e respeito, tanto aos munícipes quanto aos turistas que venham visitar nossa cidade”, destacou.

Perfil do novo comandante da Guarda Municipal

Com 19 anos de serviços prestados ao município, Ricardo Vianna Batista, 46 anos, é graduado em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Direito pela Universidade Anhanguera e em Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira. Possui, também, pós-graduação em Inteligência Aplicada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). Vianna atuou no Exército Brasileiro como Segundo Tenente Temporário no 3° Batalhão de Infantaria. Na Guarda Municipal, atuou como inspetor do Grupamento de Ronda Escolar e como coordenador adjunto do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Maricá (Ciosp), sendo responsável pelas câmeras de monitoramento da cidade.