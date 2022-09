Líder do tráfico de comunidade é preso. - Foto: Polícia Civil

Publicado 06/09/2022 01:53 | Atualizado 06/09/2022 11:18

Maricá - Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam em flagrante o líder do tráfico de drogas da comunidade "Risca Faca", em Maricá, nesta segunda-feira (05/09). Com Luan Victor Coutinho da Silva, vulgo "Ciclone", foi apreendida uma pistola de origem turca.

Os agentes monitoraram o traficante e descobriram que ele saía da comunidade para dormir na casa de uma das namoradas, em Itaipuaçu. Por meio de um trabalho de inteligência, os policiais identificaram o local, realizaram diligências e encontraram o criminoso, que tentou fugir, mas foi preso.

Segundo a 75ª DP, Luan possui uma extensa ficha criminal. Entre os delitos investigados estão dois homicídios e uma tentativa de assassinato. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.