Circuito de Pesca em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Circuito de Pesca em Maricá Foto: Clarildo Menezes

Publicado 05/09/2022 15:05 | Atualizado 05/09/2022 15:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, realizou no domingo (04/09) o 4º circuito de pesca, reunindo 100 duplas de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, como a capital fluminense, Barra de São João, Friburgo, Saquarema, Teresópolis, entre outros. A competição aconteceu na Avenida Beira Mar, esquina com a Rua 150, na altura do Peixão, em Itaipuaçu. Ao todo, 100kg de peixes foram pescados e doados para comunidades próximas do evento e para instituições sociais.

O primeiro lugar foi para os atletas Juca Brun e Vitor, representantes do Clube de Pesca 3 Anzóis da cidade do Rio de Janeiro, que pescaram 36 peixes e levaram para a casa um bônus em dinheiro, troféus e material de pesca como chumbada, anzol e elásticos.

Já o prêmio de troféu e bônus em dinheiro pelo maior pescado foi para a dupla maricaense Maluquinho e Marquinhos, do grupo Caça Pampos, que fisgou um baiacu de 930g, espécie que pode alcançar 90cm de comprimento e pesar 3kg.

“O circuito de pesca esportiva e amadora tem o objetivo de fomentar o esporte na cidade, movimentar os comércios locais, o turismo e as pousadas. Importante ressaltar que quando acontece a etapa do nosso circuito, cada vez mais clubes e grupos de pesca nos visitam pela primeira vez e se encantam a beleza da nossa cidade e a diversidade de peixes”, disse Anderson de Souza Pacheco, representante da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora.