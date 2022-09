82ª DP - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 05/09/2022 10:44

Maricá - Policiais militares prenderam cinco homens com uma carga de drogas e uma arma em uma ação no bairro de Santa Paula, na madrugada do último sábado (03).

Segundo relatado, policiais realizavam um patrulhamento pelas redondezas quando avistaram homens em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, os homens correram.

Um cerco foi montado pela polícia no bairro e conseguiram prender acusados que possuíam uma arma e uma grande carga de drogas.

Todos foram presos e encaminhados para a 82ª DP (Maricá). Em seguida, foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói.