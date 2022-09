1ª Cavalgada da União dos Cavaleiros de Maricá - Foto: Divulgação

1ª Cavalgada da União dos Cavaleiros de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2022 12:00 | Atualizado 03/09/2022 12:01

Maricá - Neste domingo (4) acontecerá a 1ª edição de um evento que promete bombar na cidade, pelo menos pra quem gosta de cavalos, a 1ª Cavalgada dos Cavaleiros de Maricá acontecerá em Itaboraí o evento contará também com várias atrações.

O domingo será uma grande diversão com churrasco liberado, boi no rolete e vários shows de artistas já conhecidos na região como Edinho Manhoso, Leo e Leandro, Dida Show e Raquel Fonseca que se apresentarão durante todo o dia.

A concentração dos cavaleiros será as 10hrs da manhã na Estrada do Retiro no retorno de Itapeba, e a cavalgada vai até o rancho Ubatã na Estrada de Pindobas.

Não perca um dia de grandes atrações rurais e muita diversão.