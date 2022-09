Horta Comunitária no Condado. - Foto: Anselmo Mourão

Horta Comunitária no Condado.Foto: Anselmo Mourão

Publicado 02/09/2022 09:25 | Atualizado 02/09/2022 09:25

Maricá - A Horta Comunitária do Condado, espaço de cultivo da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), recebeu na quarta-feira (31/08) a visita de representantes do Corpo de Bombeiros e da União das Associações de Moradores de Maricá, que conheceram o projeto e os processos de plantio, adubação e cultivo.

De acordo com a subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Sheila Cruz, as técnicas utilizadas poderão ser implantadas na corporação. “Fui convidada para conhecer o local e aprender sobre as práticas aplicadas na horta comunitária. Nosso objetivo é poder implantar as técnicas nas nossas hortas, que servirão para alimentação da corporação”, explicou.

O presidente da União das Associações de Moradores de Maricá, Mizael Santos, quer levar as hortas para todos os bairros da cidade. “Sabemos que existem diversas áreas públicas que podem ser aproveitadas para implantação das hortas. É possível que cada bairro tenha uma horta comunitária”, afirmou.

O coordenador de Conservação, Charles Carvalho, destacou a importância das hortas comunitárias que servem de exemplo para outras cidades. “Víamos essa área cheia de lixo, degradada, com mato alto. Hoje, é gratificante demais ver que o trabalho está dando certo e pode ser replicado em outros locais e cidades vizinhas”, expressa.

Horta Comunitária

A horta do Condado conta com plantações de diversos tipos de verduras, legumes e plantas medicinais, como alho-poró, repolho, manjericão, tomate, alface, couve, girassol, entre outros. No espaço, também é feita a compostagem que consiste na separação de folhas e mato dos outros resíduos recolhidos das casas pela equipe de conservação. Após um mês de tratamento, o resíduo está pronto para ser utilizado como adubo na horta. O espaço é frequentado por crianças de escolas municipais e também pela população que participa da plantação.