Colégio Estadual CAio Francisco FigueiredoFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:05

Maricá - Os próprios alunos da Escola Estadual Francisco de Figueiredo, que fica no bairro de Inoã, entraram em contato com a nossa Redação denunciando que os banheiros da escola tem ficado constantemente trancados no período das aulas.

Segundo informações dos alunos os funcionários da escola fecham os banheiros no início das aulas e só reabrem no intervalo e no fim do turno, o que impossibilita a utilização dos alunos caso estejam apertados para usar o banheiro, o que as vezes acontece durante as aulas.

O caso vem constrangendo os estudantes e trazendo indignação, já que é direito dos alunos usarem os banheiros.

Um dos alunos disse: " Os banheiros são trancados e abertos só na hora do recreio, um absurdo " conclui.

Nossa redação irá pessoalmente procurar no Colégio a Direção para cobrar a posição da unidade escolar sobre a reclamação dos estudantes.

Em atualização.