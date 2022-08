Estufa para garantir agricultura sustentável - Elsson Campos

Publicado 31/08/2022 08:00

Referência nacional quando o assunto é agroecologia, Maricá deu um passo importante rumo à autossuficiência na produção de hortaliças com a inauguração, no último dia 29 de julho, de uma estufa para o cultivo de mudas na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado. Com a nova construção, lançada como parte das comemorações do mês do agricultor familiar, o município deixa de comprar as hortaliças que abastecem as praças agroecológicas, hortas comunitárias e outros locais públicos de plantio.

A nova estufa conta com abastecimento de eletricidade gerada por meio de placas de energia solar e tem capacidade de produzir até 336 bandejas de 200 plantas – o número pode variar em função do tempo necessário para o desenvolvimento de cada tipo de muda cultivada. O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Julio Carolino, destacou a importância do novo espaço para as políticas de agricultura familiar desenvolvidas na cidade. “Cada pequeno passo para a agricultura é um grande salto para Maricá. Estamos inaugurando a nossa estufa, com um sistema de energia solar, onde vamos produzir mudas para nossa cidade”, disse.



A nova estufa foi construída em parceria com a Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (Cooperar). Analista de conhecimento e sistematização da cooperativa no projeto de Unidades Agroecológicas em Maricá, Iranilde Silva disse que a inauguração do novo espaço de produção de mudas foi uma celebração em reconhecimento à agricultura familiar e à importância desses trabalhadores para a base alimentar do município.



“Estamos discutindo a sustentabilidade, a produção de alimentos agroecológicos, e esse é um espaço pedagógico para a população entender como se produz a agroecologia, como a gente discute alimentação saudável, além de segurança alimentar”, afirmou Iranilde.

MIT promete trazer ciência de ponta a Maricá

Maricá vai ter o primeiro laboratório do Massachusetts Institute of Technology (MIT) – um dos principais centros de pesquisas científicas de vanguarda do mundo - no Brasil. Entre os dias 20 e 26 de julho, o município recebeu a representante do MIT, Gabriela Bìlá, marcando o início de uma colaboração entre a cidade e o Media Labs City Science, grupo de pesquisa de novas tecnologias para o futuro das cidades.

“Nossa gestão em Maricá prioriza o povo e não existe futuro sem desenvolvimento social, econômico e sustentável caminhando lado a lado. Criamos empregos ao mesmo tempo em que pensamos em novas tecnologias, trabalhamos a economia circular e a distribuição de renda. A chegada do MIT vai nos trazer estrutura científica”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.

Em sua passagem pela cidade, Gabriela Bìlá conheceu as políticas públicas mais inovadoras da prefeitura, entre elas os ônibus tarifa zero, as bicicletas de uso compartilhado, a moeda social Mumbuca e a Fazenda Pública Joaquín Piñero. “Fiquei impressionada com o que vi em Maricá, a união entre ciência, tecnologia e bem-estar social. Tenho certeza que vamos crescer ainda mais juntos”.