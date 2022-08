Skatistas estrearam espaço para manobras logo após a inauguração do parque - Elsson Campos

Publicado 31/08/2022 08:00

A Prefeitura de Maricá inaugurou uma nova área de lazer da cidade, o Parque Linear do Flamengo, que ocupa espaço de mais de dez mil metros quadrados. O parque fica entre as ruas Uirapurus e João Machado Souza e conta com skate park, paredes de escalada, quadras de areia, poliesportiva e de streetball, playground, academias de musculação e da terceira idade, áreas de convívio social e quiosques, tudo interligado por ciclovias.

“É um parque urbano com aparelhos esportivos e áreas de convivência, como os que já fizemos nas orlas e agora queremos levar aos bairros mais distantes do sistema lagunar”, destacou o prefeito Fabiano Horta, que adiantou que Inoã será o próximo bairro a receber um parque linear.



Secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia disse que no terreno que abriga a nova área de lazer moravam 12 famílias, algumas há mais de 40 anos, que foram incluídas no aluguel social e terão prioridade no programa de reassentamento municipal.



Morador do bairro, Nicolas dos Santos Figueiredo, de 29 anos, afirmou que o novo espaço será ótimo para a diversão das crianças e jovens. “Ficou muito bonito e é um local que incentiva o esporte. Todo dia agora vai virar ponto certo para trazer meu filho para se divertir”, afirmou Nicolas.



Na pista de skate, Kauã Rodrigues Lourenço, de 19 anos, morador do Centro, fazia manobras e comemorou o novo espaço. “A pista está muito profissional, muito boa, acabamento tudo perfeito. Aqui ficou top para fazer as manobras”, disse Kauã.

Cooperação no saneamento

Sanasa (SP) será parceira da Sanemar na busca por eficiência no saneamento - Marcos Fabrício

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), firmou termo de cooperação com a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), de Campinas, interior de São Paulo, visando a ampliação da rede de fornecimento de água e esgotamento sanitário em Maricá. A parceria foi celebrada no dia 18 de agosto durante o seminário “Os Desafios de Maricá: Crescimento Populacional e Universalização do Saneamento”, no Cine Henfil.



O prefeito Fabiano Horta destacou que o saneamento básico é a questão mais central de seu governo, por ser fundamental para que a cidade possa desenvolver todas as suas potencialidades. “Com o crescimento demográfico explosivo vivido por Maricá nos últimos quatro anos, com um território enorme e um gigantesco déficit em todo o sistema de saneamento, assumimos como desafio adotar uma solução de longo prazo, mesmo com todas as complexidades administrativas inerentes a esse processo”, disse Horta, lembrando que somente em 2021 houve a definição do fornecimento de água para a cidade, hoje a cargo da Águas do Rio.



A meta da atual administração é aumentar a rede de esgoto instalada dos cerca de 40 km atuais para 220 km até o fim de 2024, com projeção de atingir 1.300 km de rede em 2028. A Sanasa, agora parceira da Sanemar, atingiu a universalização do saneamento básico em Campinas.



Presidente da Sanemar, Rita Rocha destacou os projetos em fase de licitação, entre eles, a construção de 115 km de rede em São José de Imbassaí, a inauguração da Estação de Tratamento de Efluentes de Araçatiba, e outros 103 km de rede de esgoto no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu.