Barra de Maricá recebeu grandes shows, enquanto a Praça Orlando de Barros Pimentel teve apresentações de música religiosa - Evelen Gouvêa

Publicado 31/08/2022 08:00

Maricá dedicou quatro dias para celebrar sua padroeira, Nossa Senhora do Amparo, em agosto, com muita música, animação e fé. A Barra de Maricá recebeu grandes shows de Thiaguinho, Mumuzinho e Lauana Prado, enquanto a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, abrigou apresentações de música religiosa.

Atração principal do primeiro dia da festa organizada pela Prefeitura de Maricá, Thiaguinho reuniu milhares de pessoas na noite de sexta-feira e recebeu do prefeito Fabiano Horta uma placa em homenagem a seus 20 anos de carreira.

“É um prazer imenso estar aqui em Maricá mais uma vez. Estou completando 20 anos de carreira e fico muito feliz em participar da festa da padroeira. Sei o quanto é importante ter momentos assim e me deixa muito honrado ser escolhido para trazer alegria”, disse o pagodeiro.

Mumuzinho foi a estrela do sábado, com seu pagode romântico e imitações de famosos do meio musical que fizeram o público rir e dançar durante duas horas na noite. “Essa é uma data muito importante em que a cidade celebra a padroeira, mas eu acho que a cidade também comemora por voltar às atividades depois da pandemia, e estar junto disso é uma honra, um prazer imenso para mim”, disse o cantor.

Após dois dias de muito samba e pagode, o sertanejo invadiu o palco da Barra com o show de Lauana Prado na noite de domingo. Dona do hit “Cobaia”, ela falou sobre a oportunidade de se apresentar pela primeira vez em Maricá numa data tão importante.

“Estou muito feliz porque é meu primeiro show no estado do Rio e estreio com o pé direito, nessa festa incrível”, disse a cantora, que colocou sua voz marcante a serviço de clássicos sertanejos e de canções autorais.

Ainda no domingo, o palco do Centro teve shows das cantoras Olivia Ferreira, Ana Gabriela e da banda Anjos de Resgate. Já na segunda-feira, o dia de Nossa Senhora do Amparo foi comemorado com uma missa solene seguida de procissão, que levou centenas de fiéis às ruas do Centro, e shows da cantora Adriana Arydes, da banda Nossa Voz e do Padre Omar Raposo, com o Grupo Dó Ré Mi.

“Os fiéis compareceram com alegria e devoção e honraram a padroeira da cidade. Foram dias abençoados com uma programação especial para celebrar a comunhão e a proteção, no cuidado e no acolhimento da Nossa Senhora do Amparo sobre a cidade”, disse a coordenadora de Assuntos Religiosos de Maricá, Danieli Machado.

Moradores e turistas elogiam atrações e organização do evento

O coral Dó Ré Mi se juntou a padre Omar na celebração a Nossa Senhora do Amparo - Marcos Fabrício

Moradora de Cordeirinho, Nilma Vianna era só felicidade no show de Thiaguinho. “Achei maravilhoso. O prefeito está de parabéns e tomara que haja outros shows iguais a esse, porque esse realmente arrebentou”, contou ela.

Flavia Lemos, 39 anos, disse ter ido aos dois primeiros dias de festa com a família e não economizou nos elogios. “Não moro mais na cidade, mas minha família mora aqui. Sempre estou em todos os eventos e este ficou ótimo, só tenho a agradecer ao prefeito por esse evento tão bonito. Não teve briga, confusão. Não tenho do que reclamar”, afirmou.



Para Amanda Regina, 44 anos, moradora do Centro, que foi à Barra para o show de Lauana Prado, o evento em homenagem à padroeira foi ótimo. “Resultado surpreendente, foi tudo maravilhoso. Valeu muito a pena ter vindo aqui”, disse ela.

Integração entre cultura, história e fé

Mumuzinho sacudiu o público na segunda noite de shows na Barra de Maricá - Evelen Gouvêa

Padre Omar lembrou o peso que a padroeira tem na vida de Maricá. “A festa de Nossa Senhora do Amparo tem a sua referência maior, impulsionada a partir da devoção do povo, junto da sua história com a cidade. Estamos aqui integrando a cultura e a nossa fé. Esse show é muito especial, pois conta com a parceria da banda Do Ré Mi abrilhantando nossa noite”, disse o religioso.

Moradora de Maricá, Lenir Bezerra, 85 anos, contou que frequenta a missa e a festa da padroeira desde criança. “É uma festa tradicional, venho desde pequena. Morei 48 anos em Niterói e mesmo assim vinha para as festas. Acompanho desde a missa da alvorada até a procissão. É uma festa belíssima e tradicional”, disse ela.



Maria das Graças Silva, 48 anos, ressaltou que é devota de Nossa Senhora do Amparo e que, desde que veio morar na cidade, em 2010, frequenta as missas da padroeira. “A devoção vem desde minha avó. Não falto uma missa da padroeira. Festa bonita, que reúne pessoas de fé”, afirmou.



A cantora Adriana Arydes destacou a importância de voltar a Maricá. “Tenho uma história com Maricá bem especial. Vir aqui sempre é um presente de Deus, principalmente no dia da padroeira, porque somos católicos e professamos nossa admiração e carinho por Nossa Senhora”, declarou.