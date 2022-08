Vistoria no "vermelinho". - Foto: Marcos Fabrício

Vistoria no "vermelinho".Foto: Marcos Fabrício

Publicado 30/08/2022 16:45 | Atualizado 30/08/2022 16:45

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transportes, realizou nesta terça-feira (30/08) a vistoria de oito ônibus da Empresa Pública de Transportes (EPT), que oferta serviço de transporte gratuito no município. Ao todo, 50 coletivos já foram inspecionados pelos fiscais da Prefeitura.

Durante a vistoria, que segue as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), são analisados 74 itens e equipamentos de uso obrigatório, entre eles o funcionamento do elevador para cadeirantes, pneus, iluminação, parte elétrica, para-brisa e extintor de incêndio. Após a verificação, o selo de vistoria referente ao ano de 2022 é anexado no vidro do veículo.

De acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria de Transportes, o procedimento segue até o dia 16/09 e inclui todos os 115 veículos da frota. A medida tem o objetivo de oferecer segurança a todos que utilizam o transporte público. “O transporte seguro é direito da população e cabe ao poder público o controle dessa condição, assim como nas demais modalidades de transportes no município”, explica o secretário Douglas Paiva.