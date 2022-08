Equipes do Maricá Esporte Competições - Foto: Divulgação

Equipes do Maricá Esporte CompetiçõesFoto: Divulgação

Publicado 30/08/2022 10:19 | Atualizado 30/08/2022 10:20

Maricá - Equipes do Maricá Esporte Competições, projeto mantido pela Secretaria de Esporte e Lazer, disputaram sete jogos, sendo cinco de vôlei e dois de futebol, em categorias masculino e feminino, que movimentaram o último fim de semana de agosto. No sábado (27/08), o time sub-17 de futebol masculino venceu fora de casa o Tigres do Brasil pelo placar de 3 a 0, enquanto o time feminino sub-18 jogou no campo do Esporte Clube Maricá e bateu o Barcelona por 2 a 1 no domingo (28/08). No mesmo dia, as meninas do vôlei disputaram cinco jogos pelo Campeonato Estadual, organizado pela Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), todos na quadra do Marina Barra Clube, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na sequência, a equipe sub-21 adulto venceu o PSK por 2 sets a 0, mas também foi derrotada pelo Comary com o mesmo placar. Já a equipe sub-18 teve uma vitória sobre a Casa dos Açores também por 2 sets a 0 e perdeu para o PSK (2 a 0) e para o RJ Vôlei (2 a 1). O técnico das equipes do vôlei, Vinícius Petrutes, considerou o dia bastante produtivo mesmo com as derrotas.

“Nessa maratona de jogos, o destaque vai para a equipe sub-18 feminina que teve atuações marcantes, vencendo um jogo e perdendo no tie break outro muito disputado. Infelizmente a maratona de jogos afeta o desempenho das atletas, mas estamos em busca da classificação para as semifinais e estamos vindo fortes”, garantiu o treinador.

Vitórias no futebol

No futebol, os meninos do sub-17 buscam a classificação para a próxima fase após a expressiva vitória sobre o Tigres do Brasil no estádio Los Larios, em Xerém. O atacante Luiz Henrique marcou os dois primeiros gols em apenas quinze minutos de jogo, e o meio-campo Caike Rafael deu números finais à partida ainda na primeira etapa. Devido ao regulamento da competição, mesmo estando em segundo lugar do grupo A em pontos, a equipe maricaense precisa vencer sua última partida no próximo sábado (03/09), às 12h45, no Esporte Clube Maricá contra a equipe do Mageense.

As atletas do sub-18 também fizeram bonito ao vencer de virada o Barcelona pela quarta rodada do Campeonato Carioca, com gols de Eyshila e de Ludmila. “Foi uma partidaça contra um adversário muito forte, mas as meninas desempenharam bem o que fazemos nos treinos. Quando elas seguem o que orientamos, a qualidade delas transborda e assim nós vencemos”, ressaltou o preparador físico Lucas Felipe, que coordena o futebol feminino.