Publicado 29/08/2022 10:19 | Atualizado 29/08/2022 10:19

Maricá - O segundo dia do Maricá Games reuniu crianças, jovens e adultos que aproveitaram as atrações deste sábado (27/08), no espaço montado na Barra de Maricá. O maior evento de jogos eletrônicos e universo geek da região, é realizado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e vai até 04/09, ininterruptamente.

Além das Arenas temáticas, a programação deste sábado teve random dance kpop, concurso cosplay e just dance. Ao andar pelo evento, era possível ver personagens como Mulher Maravilha; Alice, do filme "País das Maravilhas"; Jaspion; Darth Vader, de "Star Wars"; Pennywise, o palhaço de "IT: A Coisa"; Ohto Ai, do anime "Wonder Egg Priority", Stiven Universo, personagem do desenho homônimo; e muito mais.

O professor do ensino fundamental, Rennan Silva, que estava neste sábado de cosplay do personagem Stiven Universo, vai voltar ao Maricá Games, na próxima segunda (29), com os seus alunos. "Eles curtem muito animes e jogos e acho importante estar interessado no que eles gostam, para ter um bom relacionamento. Percebo que isso acaba ajudando a desenvolver o conhecimento", explicou Rennan, que começou a fazer cosplay em 2015.

Já Gabriella Carvalho, cosplay de Ohto Ai, entrou nesse universo em 2020, durante a pandemia. "Baixei o Tiktok e comecei a ver muitos cosplayers. Me interessei e decidi que queria fazer. No início, fazia em casa, com coisas que já tinha mesmo. Ai, fui me interessando mais e comecei a comprar as roupas profissionais", lembrou.

Atrações conquistam pais e filhos

Muitas famílias aproveitaram a tarde deste sábado para visitarem o Maricá Games. A estudante de engenharia civil e comerciante, Talita Dutra, levou o marido Leandro Gomes, técnico em comunicações, e os filhos, Thamyris e Kauã Silva Brito, para curtirem a programação do Maricá Games.

"Sou apaixonada por esse universo de jogos desde quando era criança. Meus filhos também gostam e sempre estimulei eles a jogarem. Estou aproveitando a oportunidade de vir nesse evento maravilhoso. Assim que soube, não perdi tempo e trouxe a família para aproveitar comigo", comemorou.

Personagem do Pennywise, do filme "It - A Coisa", é sensação do segundo dia do Maricá Games

Muitas pessoas fizeram fila para tirar fotos do publicitário Raphael Costa, que estava vestido de Pennywise, do filme "It - A Coisa". Rafael, que só faz cosplay deste personagem, afirma que une o útil ao agradável ao se caracterizar. "O filme representa um universo que eu gosto. E, pelo fato de eu ser alto e o personagem também, acho que tem tudo a ver", explicou.

Ele acredita que esse evento é importante, principalmente, para os jovens terem um destino para curtir com os amigos e com os familiares.

"É uma iniciativa inovadora, porque Maricá nunca teve. Eu espero que aconteça mais vezes, porque as crianças e os jovens gostam. E até os adultos. Eu sou um exemplo de adulto que gosta", afirmou.