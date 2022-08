Defesa Civil realiza projeto "Marola Certa" - Foto: Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:41 | Atualizado 26/08/2022 09:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, inicia neste sábado (27/08), em Itaipuaçu, a nova temporada do projeto “Marola Certa”, que foi repaginado para inclusão de uma série de atividades com objetivo de incentivar e capacitar a população para o enfrentamento de situações de risco, como afogamentos. O evento gratuito vai reunir 280 alunos voluntários, com idades entre seis e 18 anos, a partir das 8h, na Avenida Um.

A equipe multidisciplinar da Defesa Civil montou oficinas de aprendizagem que abordará diversos temas, entre eles suporte básico de vida (afogamento); cadeia de sobrevivência (afogamento nas praias e piscinas); bandeiras de sinalização em praias; noções básicas sobre a linha de arrebentação nas praias; noções básicas de oceanografia; formação das ondas; tipos diferentes de arrebentação; piscina mais segura; noções básicas de geologia e formação das praias; tipos de praia; suporte básico de vida (casos de engasgo).

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, destacou a importância da iniciativa. “Estamos fazendo agora o “Marola Certa”, um projeto repaginado em que vamos incluir muitas ações novas da Defesa Civil em toda a nossa orla. A previsão de atendimento é de mais 1000 crianças nos próximos meses nas praias de Ponta Negra, Cordeirinho, Guaratiba, Barra de Maricá e Itaipuaçu”, explicou.

O evento também terá orientações sobre acidentes domésticos com gás de cozinha, panela com gordura, princípios de incêndio e defesa pessoal, além da participação de representantes da Serviços de Obras de Maricá (Somar) com o projeto Praia + Limpa, que chama a atenção para a importância do descarte de lixo em local apropriado.

A ação também vai destacar a importância de alertar moradores e turistas sobre a necessidade de aumentar os cuidados no mar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), afogamento é a primeira causa de óbito entre pessoas de um a quatro anos; a segunda entre pessoas com idades entre cinco e nove anos; a terceira causa entre pessoas com idades entre 10 e 14 anos e a quarta causa entre pessoas com idades entre 15 e 24 anos.