Marcha para Jesus. - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:03 | Atualizado 25/08/2022 09:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, apoia a "12ª Marcha para Jesus", que será realizada a partir das 14h deste sábado (27/08), com concentração na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, próximo ao DPO, na Mumbuca. Com o tema “A União da Fé", o evento, que será aberto ao público, reúne líderes religiosos de várias denominações do município e de cidades vizinhas.

A coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, ressalta que o evento integra o calendário oficial da cidade. “É um evento de muita importância que temos a maior satisfação em voltar a realizar neste período de novo normal. Convidamos a todos para estarem presentes nesta edição”, destacou.

A marcha percorrerá toda a Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa até a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde será realizado, a partir das 18h, o show com o cantor gospel Jessé Aguiar. A Marcha para Jesus é realizada anualmente em Maricá. Em 2009, foi instituída após a promulgação da lei 2.309, com realização no último sábado de agosto, e tem o objetivo de promover a unidade das igrejas na cidade.