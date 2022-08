Centro de Operações de Maricá - Foto: Elsson Campos

Centro de Operações de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 24/08/2022 15:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), registrou 15 ocorrências com auxílio das câmeras do Centro de Operações de Segurança (Ciosp) entre janeiro e agosto deste ano na cidade. Dessas ações, nove foram de flagrantes de veículos clonados; quatro de furto ou roubo; uma de sequestro e um caminhão que transportava bebidas falsificadas. Com base nas imagens, as autoridades policiais foram acionadas para atuação.

O serviço de monitoramento é realizado pelo Ciosp e conta com integração entre todas as instituições de segurança que atuam no município: Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Polícia Militar e Polícia Civil. As imagens são captadas com tecnologia que permite a identificação de placas de carros, contribuindo para a apreensão de veículos clonados.

“A segurança pública é uma das prioridades da gestão municipal, que vem investindo cada vez mais em inteligência e tecnologia, com a instalação de 136 câmeras em locais estratégicos da cidade para aumentar a segurança em nossa cidade, ajudando a prevenir e elucidar diversos crimes. O trabalho integrado envolve os agentes da Seop, da Guarda Municipal e do Proeis, numa colaboração direta com policiais da Polícia Militar e da 82ª DP, explica o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Veras.

As câmeras também possibilitam o acompanhamento do fluxo do trânsito; a identificação de locais que necessitam de desvios durante chuvas fortes ou alagamentos; identificação de acidentes, localização de crianças perdidas, entre outros.

Processo de expansão

O processo de expansão do uso de câmeras para monitoramento urbano já está em andamento na cidade. Com isso, será possível monitorar espaços públicos, praças e orlas dos quatro distritos, aumentando ainda mais a tranquilidade e a segurança para moradores e turistas.

Essa iniciativa é referência entre as cidades vizinhas, que já enviaram representantes para acompanhar o funcionamento do Centro de Operações de Segurança, entre eles Itaboraí, Tanguá, Casimiro de Abreu, Bom Jesus de Itabapoana e Magé.

O município também mantém, desde 2017, convênio com o governo do estado para reforçar a segurança na cidade com a contratação de policiais militares por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Com isso, o patrulhamento ganha reforço nos principais pontos da cidade.

Base móvel da Guarda Municipal

Um exemplo do uso da tecnologia aconteceu durante a festa em comemoração à Padroeira de Maricá, Nossa Senhora do Amparo, no dia 13 de agosto. A base móvel da Guarda Municipal, equipada com oito câmeras de monitoramento, foi levada para Barra de Maricá, reforçando a segurança nos shows que aconteceram no local. Os agentes monitoraram todo o espaço a partir da base móvel. Na ocasião, o secretário Julio Veras anunciou que a medida será realizada em todos os eventos na cidade.