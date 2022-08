Maricá Games - Foto: Divulgação

Maricá GamesFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2022 11:31 | Atualizado 23/08/2022 11:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), promove, entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro, o "Maricá Games", maior feira da região sobre jogos eletrônicos e universo geek. O evento gratuito promete entretenimento para pessoas de todas as idades e será montado na avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, recebendo o público das 9h às 20h

Entre as principais atividades da programação estão os Cosplays (pessoas vestidas de forma idêntica a personagens de desenho animado e heróis dos quadrinhos), museu interativo do videogame, oficina de TikTok, batalhas de Just Dance, oficinas da Academia Jedi e da Escola de Magia, além de rodas de conversas com debates sobre gamificação da educação, universo geek e streamers. As inscrições para o concurso Cosplay estão abertas pelo link: encurtador.com.br/acoz1.

Outro destaque serão as Arenas eSports e Fut, que vão dar a oportunidade para os jovens disputarem uma partida transmitida em um espaço lúdico e temático, com telão e arquibancada.

“A Codemar está sempre apoiando a inovação e projetos que fazem a diferença no município, além de ações para promover crescimento e boas experiências para a população local e regional. A feira vai ser um sucesso, principalmente entre os jovens que poderão aproveitar uma programação tão diversificada durante dez dias”, destacou o presidente da Codemar, Olavo Noleto.

Atividades inovadoras

A secretária de Educação, Adriana Costa, destacou que o evento gratuito vai ser um atrativo para os estudantes da cidade.

“Serão momentos de diversão e muita aprendizagem com as atividades educativas e os games. Acredito que vão gostar bastante da programação. Além disso, essa feira é um incentivo para que nossos jovens ingressem nesse universo, buscando, inclusive, uma profissão para o futuro”, analisa Adriana.

O superintendente da Diretoria de Planejamento da Codemar, Danilo Pitarello, também acredita que a feira será sucesso de público em Maricá.

“Montamos uma excelente programação com muitas atrações do universo dos games. Quem visitar o espaço poderá participar das rodas de conversas sobre gamificação da educação, universo geek, streamers. E vamos contar com a presença de jogadores profissionais”, destacou.