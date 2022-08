Vereadores discutem sobre a segurança em Maricá - Foto: Carlos Alberto

Publicado 23/08/2022 10:59

Maricá - Uma sessão presencial dos vereadores da cidade aconteceu ontem (22) de forma presencial na Câmara Municipal de Vereadores da cidade.

Obras estavam sendo realizadas no plenário o que impedia as sessões presenciais.

O grande tema abordado entre os vereadores foi a Segurança Pública, os vereadores ressaltaram a importância da construção de um Batalhão de Polícia Militar na cidade. Os vereadores falaram também da importância do Programa Segurança Presente, do Governo do Estado, no município.

Os vereadores votaram e aprovaram o Projeto de Lei no 27/2022 que da o nome de Rua Maragogi entre a Av. Dois e Rua Itapeva em São José do Imbassaí, a PL nº 33/2022 que da o nome de Praça Sônia Maria de Andrade Pereira para a praça que fica em frente a Rua Arlete de Alcântara Melo (antiga Rua Uirapurus no bairro do Flamengo); e também deram o nome para Rua Wilson Domingues Pereira para a atual Rua 72 em Itaipuaçu através da PL nº 36/2022.

Foi votado também em segundo turno a PL nº 176/2021 que garante desembarque obrigatório do transporte público para as pessoas que tem deficiência física e mobilidade reduzida.