Campanha da Coordenadoria de Proteção Animal Foto: Katito Carvalho

Publicado 22/08/2022 15:19 | Atualizado 22/08/2022 15:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, promoveu neste domingo (21/08) a campanha mensal de adoção, conseguindo um novo lar para 12 animais, sendo oito cães e quatro gatos, que ficaram em exposição no estacionamento do Shopping Boulevard Maricá.

Coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes falou sobre o resultado da campanha, que é realizada sempre no terceiro domingo do mês no estacionamento do shopping Boulevard.

“Hoje tivemos 13 animais disponíveis para adoção e 12 conseguiram um lar. Teve bastante gente procurando um amiguinho e dizendo que voltará na feira do mês que vem. Trabalhar na campanha é uma grande satisfação, pois estamos unindo, transformando e dando oportunidade da vida dos animais serem salvas e eles viverem uma nova história”, declarou Novaes.

De acordo com a Coordenadoria de Proteção Animal, a ação conta com apoio de protetores e tem por objetivo estimular a adoção responsável, e também a doação para impedir o abandono de animais nas ruas da cidade. Os interessados em adotar precisam ter mais de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.