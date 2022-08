Aeroporto de Maricá - Fotos: Paulo Ávila

Aeroporto de MaricáFotos: Paulo Ávila

Publicado 20/08/2022 13:34 | Atualizado 20/08/2022 13:34

Maricá - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu na quarta-feira (18/08) a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial dentro de voos e aeroportos brasileiros. Aprovada por unanimidade, a decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e já está em vigor. As máscaras em aeroportos eram obrigatórias desde 2020, com o início da pandemia de COVID-19.

Segundo a agência, o uso ainda é recomendado, principalmente para quem está com sintomas gripais e àqueles que estão no grupo mais vulnerável, como imunocomprometidos e idosos.

A diretora de Operações do Aeroporto de Maricá, Marta Magge, explicou que a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), enquanto administradora e operadora do SBMI, suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscara na área operacional, com a derrocada da portaria da Anvisa. Ainda assim, continua recomendando o uso para aqueles que têm contato direto com os passageiros atendidos pelo Aeroporto.

Marta relembra que o Aeroporto de Maricá atende a aviações offshore e, por isso, fica a critério das empresas de táxi aéreo suspender ou não o uso de máscaras em suas aeronaves. “A Petrobrás segue o procedimento próprio deles, devido à complexidade da operação nas plataformas. Estamos aguardando o posicionamento da empresa, mas acreditamos que, para os operadores que embarcam offshore, será mantido o uso das máscaras”, afirma a diretora.