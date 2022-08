A meta da atual administração é aumentar a rede de esgoto instalada dos cerca de 40 km atuais para 220 km até o fim de 2024 - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 19/08/2022 09:01 | Atualizado 19/08/2022 09:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), firmou nesta quinta-feira um termo de cooperação com a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), de Campinas (SP), visando a ampliação da rede de fornecimento de água e esgotamento sanitário em Maricá. A parceria foi celebrada durante o seminário “Os Desafios de Maricá: Crescimento Populacional e Universalização do Saneamento”, no Cine Henfil.

Na abertura do seminário, o prefeito Fabiano Horta destacou que o saneamento básico é a questão mais central de seu governo, por ser fundamental para que a cidade possa desenvolver todas as suas potencialidades.

"Com o crescimento demográfico explosivo vivido por Maricá nos últimos quatro anos, com um território enorme e um gigantesco déficit em todo o sistema de saneamento, assumimos como desafio de nossa administração adotar uma solução de longo prazo, mesmo com todas as complexidades administrativas inerentes a esse processo ", disse Horta, lembrando que somente em 2021 houve a definição sobre a administração do fornecimento de água para a cidade, hoje a cargo da Águas do Rio.

A meta da atual administração é aumentar a rede de esgoto instalada dos cerca de 40 km atuais para 220 km até o fim de 2024, com projeção de atingir 1.300 km de rede em 2028. A Sanasa, agora parceira da Sanemar, atingiu a universalização do saneamento básico em Campinas, com 21 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em operação atualmente.

Além da Sanasa, um acordo de cooperação está sendo negociado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) - que recentemente concluiu a construção do sistema de esgoto no município de Praia Grande, visto como potencial modelo para Maricá, devido às semelhanças geográficas entre as duas cidades.

Presidente da Sanemar, Rita Rocha listou os projetos já em fase de licitação, entre eles a construção de 115 km de rede em São José de Imbassaí, a inauguração da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Araçatiba, recentemente construída, e outros 103 km de rede de esgoto no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu.

"Ainda pretendemos licitar outros projetos de ampliação da rede para Itaipuaçu e Ponta Negra, desenvolver um projeto piloto para o distrito de Inoã, além de ampliar nosso quadro de funcionários com o primeiro concurso público da Sanemar, que deve ser lançado em dezembro", afirmou ela.