Pés de maconha apreendidos em residência particular.Foto: Polícia Civil

Publicado 18/08/2022 14:09 | Atualizado 18/08/2022 14:18

Maricá - Um homem foi detido por plantar pés de maconha de dia irregular em sua própria casa no Caxito, o caso aconteceu no fim do dia de ontem (17) segundo o sujeito, as plantas eram pra seu próprio consumo.

Os agentes da Polícia Civil chegaram até o local porque receberam denúncias de que o homem estava cultivando a erva em sua residência.

Ao chegarem no local os policiais confirmaram as denúncias e constataram o crime.

Todo o material irregular foi levado a 82ª DP no centro de Maricá e o responsável pela "plantação" também.