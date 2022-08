Dia da Mulher Maricaense - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 18/08/2022 11:30 | Atualizado 18/08/2022 11:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, em parceria com a Coordenadoria de Mulheres, realiza no dia 3 de setembro a comemoração do Dia da Mulher Maricaense com uma série de atrações na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Celebrado anualmente no dia 20 de agosto, o evento teve a data alterada por causa da previsão de chuva para o município no fim de semana.

A programação terá feira solidária, caravana Mais Esporte e Lazer, Dia da Beleza com Instituto Embelleze, atrações musicais e culturais, coral da Terceira Idade, desfile de beleza, além de serviços da prefeitura, como o Dia D de vacinação.

“Considero essa data muito importante para dar voz e visibilidade às mulheres que vivem na nossa cidade. Celebrar essa data significa mostrar para sociedade a importância de representá-las. Mulheres, esse ano vamos tratar da nossa diversidade e respeito e vamos abordar diversos assuntos importantes, como a opressão do padrão de beleza”, disse a coordenadora de Política para as Mulheres, Luciana Piredda.

Criação da data

A lei que criou a data foi proposta pela vereadora Andréa Cunha (PT), escolhida em homenagem à ex-vereadora Linda, mulher negra, periférica que se destacou na luta em defesa dos mais necessitados. Anualmente, a Prefeitura realiza uma série de eventos para homenagear as mulheres maricaenses de todos os tempos. Entre elas, estão mães e avós que criaram seus filhos com o sustento oriundo do mar, da lagoa e da terra e trabalharam duro em jornadas que mal sabiam quando começavam e terminavam.