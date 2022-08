Fiscalização - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 17/08/2022 15:57 | Atualizado 17/08/2022 16:03

Maricá - Uma ação em conjuntas entre a Defesa do Consumidor e o Procon autuou as Lojas Americanas no Barroco em Itaipuaçu na última sexta-feira (12).

Após relatos de que diversas denúncias de consumidores geraram a ação, os agentes foram até a loja e constataram a veracidade das denúncias, várias mercadorias expostas sem organização, amontoadas no salão e sem os preços, as caixas também estavam em lugares que poderiam causar acidentes aos consumidores.

A equipe deu um prazo até o dia de ontem (16) para que as irregularidades sejam resolvidas.

Vários lojas do bairro foram visitadas na operação.