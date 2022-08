Sistema viário binário - Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2022 09:30 | Atualizado 17/08/2022 09:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, realiza nesta quinta-feira (18/08) a implementação do sistema viário binário nas Ruas Vereador Luiz Antônio da Cunha (antiga Uirapurus) e João Machado Souza (antiga Rua 6), que ficam no entorno do novo Parque Linear, no Flamengo.

Com a mudança, o trânsito da Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha seguirá em sentido único até o centro da cidade. Já o tráfego da Rua João Machado Souza terá sentido oposto, em direção ao bairro Flamengo e à Rodovia Amaral Peixoto.

Agentes de trânsito e equipes de sinalização estarão no local para orientar motoristas e pedestres. O secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, falou sobre a importância da mudança.

“A criação do sistema binário é importante no município, pois proporciona a criação de mais vagas e traz mais segurança para motoristas e pedestres. Pretendemos fazer isso em todas as vias que propiciem a colocação do sentido único, porque já está mais do que comprovado que o sistema binário evita acidentes frontais e facilita o ordenamento viário”, explica Marcinho.