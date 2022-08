Legislação Pesqueira - Foto: Evelen Gouvêa

Legislação PesqueiraFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 17/08/2022 09:19 | Atualizado 17/08/2022 09:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza o 1º Seminário de Legislação Pesqueira e Ambiental de Maricá com o objetivo de orientar profissionais do setor sobre legislação pesqueira e as leis ambientais vigentes no município. O encontro, organizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, acontece na próxima sexta-feira (19/08), a partir das 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca.

O seminário contará com palestras da Policia Ambiental com o tema “Ordenamento Pesqueiro; da Guarda Municipal que vai falar sobre a atuação da corporação no âmbito da pesca em Maricá e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tratará da importância do pescador ter o registro geral de pesca (RGP).

As inscrições estão abertas e são limitadas a 60 pessoas. O cadastro será realizado por meio do link https://forms.gle/wVRm2byBy2cPSK6X7 e os participantes devem informar nome completo, CPF e telefone. O CEU fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 27,5, na Mumbuca.