Homem ameaça porteiro da escola com uma facaFoto: Carlos Alberto

Publicado 16/08/2022 12:38 | Atualizado 16/08/2022 12:39

Maricá - Um homem descontrolado foi preso com uma faca por ter ameaçado o porteiro de uma escola. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em frente a Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, em Itaocaia Valley, Itaipuaçu.

De acordo com informações, o homem seguiu até a unidade escolar com uma faca, onde ameaçou o porteiro de morte alegando que o funcionário da escola estaria assediando a sua esposa.



Alguns pais dos alunos que estavam no local presenciaram o ocorrido e acionaram a polícia militar, que prontamente chegou no local e prendeu o homem.



Ele foi encaminhado para a 82ª DP de Maricá, onde o caso teve registro.