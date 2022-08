Camelódromo vandalizado - Foto: Reprodução

Camelódromo vandalizadoFoto: Reprodução

Publicado 15/08/2022 09:23 | Atualizado 15/08/2022 10:09

Maricá - O camelódromo do Centro da cidade foi vandalizado nesta madrugada de domingo (14).

Segundo relatos vários homens e mulheres que passava pelo local chutaram as portas de várias lojas as quebrando, câmeras de vigilância flagraram a ação do vândalos.

As imagens das câmeras serão utilizadas nas investigações para chegar até os responsáveis pelo crime.

A ocorrência foi registrada na 82ª DP no Centro de Maricá.