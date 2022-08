82ª DP - Foto: Pedro Ferrer

82ª DPFoto: Pedro Ferrer

Publicado 12/08/2022 12:14 | Atualizado 12/08/2022 12:58

Maricá - Um criminoso foi preso em flagrante após assediar uma adolescente de apenas 12 anos enquanto estavam no Ônibus Vermelinho, na Estrada dos Cajueiros na noite da última quinta-feira.

Segundo o relato, a menina ao sair da escola entrou no ônibus e logo depois o acusado também entrou no veículo e começou a chamar a menina para se sentar ao lado dela, caso contrário ele a mataria se ela recusasse.

A estudante, com medo, contou ao motorista o ocorrido. O motorista pediu para a menor sentar em um banco próximo a ele. O criminoso xingou o motorista e ameaçou inclusive a bater nele.

O motorista seguiu com o ônibus até um Módulo de Segurança do bairro e fez a denúncia ao agentes da Guarda Municipal, que detiveram o homem e encaminharam para a 82ª DP (Maricá).



Abalada com a situação, a menina foi levada até sua casa pelos agentes.