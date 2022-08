Belo - Foto: Internet

Publicado 11/08/2022 12:18 | Atualizado 11/08/2022 12:29

Maricá - A tradicional Festa da Nossa Senhora do Amparo tem seu início hoje (11) porém as comemorações no dia de hoje não vão acontecer.

O show do cantor Belo que estaria previsto para o hoje a noite foi cancelado devido ao mal tempo.

Fortes ventos vindo do litoral, acompanhando de chuvas é o responsável pelo cancelamento do show.