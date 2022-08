Belo - Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2022 16:12

Maricá - Em comemoração ao Dia da Padroeira Nossa Senhora do Amparo, em 15 de agosto, a Prefeitura de Maricá promove uma série atrações especiais com artistas locais e convidados de renome nacional, que se apresentam de quinta-feira (11/08) a segunda-feira (15/08) em palco montado na Rua João Saldanha (antiga Rua 12), na Barra de Maricá; e na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, que abriga a festa católica.

Em Barra de Maricá, os shows começam na quinta-feira (11/08) e seguem até domingo (14/08), a partir das 18h, com os cantores Belo, Thiaguinho, Mumuzinho e Lauana Prado, além das atrações locais da cidade: Jorginho Doug, Marianna Cunha, Edinho Manhoso, Rafael Caçula, Jeff, Bruna Mandz, Taiana França, grupo Tô Kerendo e a banda TaTudoemCasa.

No domingo (14) e na segunda-feira (15), a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, vai abrigar a festa católica também a partir das 18h, no entorno da Igreja Nossa Senhora do Amparo. Estão previstas apresentações das cantoras Olívia Ferreira, Ana Gabriela, Adriana Arydes, banda Anjos do Resgate e a participação do padre Omar.

Ordenamento do trânsito

Para dar fluidez ao trânsito no bairro, agentes das secretarias de Trânsito, Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Transporte, da Coordenadoria de Postura dos 1º e 2º distritos e da Guarda Municipal estarão atuando no ordenamento urbano das principais vias, fazendo o controle dos bloqueios, além de orientar motoristas sobre os acessos proibidos. Ônibus de turismo não terão acesso a ruas próximas do evento em Barra de Maricá. Haverá área de estacionamento para veículos na comunidade de Zacarias, onde o acesso até o evento poderá ser feito a pé.

Reforço na segurança

A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) vai reforçar o patrulhamento nas vias de acesso e no entorno dos locais de evento com 120 guardas municipais e o apoio de 23 viaturas, uma base móvel de operações e sete torres de observação. Estão previstas ainda 170 vagas disponibilizadas para policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) atuarem no policiamento, totalizando 290 agentes de segurança.

De acordo com a 6ª Cia da Polícia Militar, o efetivo ordinário da corporação também estará presente e contará com o apoio de policiais que integram o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e a Esquadra de Cavalaria.

Vermelhinho terá horários extras

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai reforçar a frota de ônibus com horários extras das linhas E02 (Ponta Negra via Cordeirinho), E03 (Ubatiba), E04 (Silvado), E06 (Espraiado), E07 (Caxito via Alecrim), E08 (Jacaroá via Amizade), E09 (Guaratiba via Caju), E10 (Bambuí via Manoel Ribeiro), E12 (Barra Especial), E13 (Parque Nanci), E14A (Jaconé via Sacristia), E15A (Retiro via Cachoeiras), E21 (Inoã X Itaocaia), E23 (Inoã X Santa Paula), E30 (Centro X Recanto) e E31 (Centro X Rua 128).

Horários Extras

E03 (Ubatiba) - 01h40

E04 (Silvado) - 01h40

E06 (Espraiado) - 01h40

E07 (Caxito via Alecrim) - 01h40

E08 (Jacaroá via Amizade) - 00h30 - 01h40

E09 (Guaratiba via Caju) - 00h40 - 01h40

E10 (Bambuí via Manoel Ribeiro) - 01h40

E13 (Parque Nanci) - 00h40 - 01h40

E14A (Jaconé via Sacristia) - 00h40 - 01h40

E15A (Retiro via Cachoeiras) - 01h40

E21 (Inoã X Itaocaia) - 02h

E23 (Inoã X Santa Paula) - 02h

E30 (Centro X Recanto) - 01h – 01h20 – 01h40 – 02h

E31 (Centro X Rua 128) - 00h40 – 01h10 - 01h40 – 02h10

E02 (Ponta Negra via Cordeirinho)

Saída da Rodoviária: 20h20 – 20h40 – 21h – 21h20 – 21h40 – 22h – 22h20 – 22h40 – 23h – 23h20 – 23h40 – 00h – 00h15 – 00h30 – 00h45 – 01h – 01h15 – 01h30

Saída de Ponta Negra: 21h20 – 21h40 – 22h – 22h20 – 22h40 – 23h – 23h20 – 23h40 – 23h55h – 00h10 – 00h30 – 00h50 – 01h10 – 01h25 – 01h40 – 01h55 – 02h10 – 02h25

* E12 (Barra Especial):* 20h30 – 20h50 – 21h10 – 21h30 – 21h50 – 22h – 22h10 – 22h30 – 22h50 - 23h10 – 23h30 – 23h50 - 00h10 – 00h30 – 00h50 – 01h10 – 01h30