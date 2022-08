Vacinação - Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2022 08:26 | Atualizado 10/08/2022 08:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta quarta-feira (10/08) a Unidade Móvel funcionará temporariamente no estacionamento do shopping Boulevard Maricá, no Centro, das 9h às 18h, para a vacinação de adolescentes, adultos e idosos contra a Covid-19. A mudança acontece devido à programação religiosa em celebração ao dia da padroeira do município, Nossa Senhora do Amparo, no entorno da Praça Orlando de Barros Pimentel e na Igreja Matriz.

Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS, além de levar o comprovante de vacinação.

Atualmente, pessoas com 18 anos ou mais podem receber a segunda dose de reforço (quarta dose) após, no mínimo, quatro meses do primeiro reforço. Já os adolescentes de 12 a 17 anos (incluindo imunossuprimidos) devem receber a dose de reforço, com intervalo de quatro meses da segunda dose. Além da Unidade Móvel, outras dez Unidades de Saúde da Família também estão realizando a aplicação da vacina de segunda a sexta-feira.

As crianças de 3 a 11 anos também devem se vacinar com a primeira e a segunda dose do imunizante pediátrico contra a doença em um dos nove polos exclusivos para esta faixa etária. É importante que o responsável legal leve o comprovante de identificação da criança e o de vacinação.

Confira a lista de polos de vacinação atualizados

Adultos, idosos e adolescentes

Segunda a sexta-feira

– Unidade Móvel de Saúde – estacionamento do Shopping Boulevard Maricá: Rua Vereador Luis Antônio da Cunha, nº 35, no Centro. (9h às 18h)

– USF Elenir Umbelino (Flamengo) - Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

– USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2 – Estrada da Cachoeira, s/nº. (9h às 16h)

– USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

Somente quartas-feiras, das 9h às 16h

– USF Retiro – Estrada do Retiro, s/nº.

– USF Ubatiba – Av. Niterói, s/nº.

– USF Espraiado – Rua Gualberto Batista de Macedo, s/nº.

Apenas terças e quintas-feiras, das 9h às 16h

– USF Santa Paula – Estrada de Cassorotiba, s/nº.

– USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº

Crianças de 3 a 11 anos

Segunda a sexta-feira

– USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

– USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

– USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

Somente quartas-feiras, das 9h às 16h

– USF Carlos Marighela (MCMV de Itaipuaçu)- Rua Áustria, s/nº.

– USF Ponta Negra- Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº.

– USF Santa Rita- Rua Antônio Marques Mathias, s/nº.

Somente terças e quintas-feiras, das 9h às 16h

– USF São José 1 – Rua Isaac Lannes da Silva, s/nº.

– USF Inoã 1 – Rua Caio Figueiredo, s/nº (Travessa CIEP).