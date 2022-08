MCMV Itaipuaçu - Foto: PMERJ

MCMV ItaipuaçuFoto: PMERJ

Publicado 09/08/2022 09:53 | Atualizado 09/08/2022 10:23

Maricá - um criminoso foi baleado e morto numa operação da Polícia Militar no MCMV de Itaipuaçu (Residencial Carlos Marighela) no dia de ontem (terça-feira 8).

Os Policiais Militares estavam num patrulhamento e entraram no condomínio com o objetivo de apreender armas, drogas e qualquer outro material ilícito e também identificar criminosos.

Quando os agentes entraram em uma das ruas do condomínio foram recebidos a bala e no revide começou um intenso tiroteio. No confronto, um meliante foi baleado e morreu na hora, e outro foi preso.

Foram apreendidas uma grande quantidade de drogas e uma pistola. Tudo foi encaminhado para a 82ª onde o caso foi registrado.