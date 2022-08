O programa vai permitir aos moradores a utilizarem as vans municipais - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 08/08/2022 17:30 | Atualizado 08/08/2022 17:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá prossegue com o cadastramento do Mumbuca Transporte, programa que vai permitir aos moradores viajarem gratuitamente nas vans municipais. Na primeira fase de inscrição, a Secretaria de Transporte realiza o cadastro dos beneficiários do programa Renda Básica de Cidadania (RBC), e quem têm entre 51 e 57 anos deve fazer o procedimento entre os dias 9 e 16/08. Já aqueles com idades entre 58 e 64 anos deverão fazer sua inscrição no período de 17 a 23/08.

As inscrições poderão ser realizadas das 8h às 17h nos dois terminais rodoviários da cidade, no Centro e em Itaipuaçu. Os interessados deverão levar RG, CPF e comprovante de residência. O benefício será de 60 passagens mensais, concedidas por meio de cartões do sistema RioCard, voltado aos moradores da cidade inscritos no RBC.

Na segunda fase, outros grupos serão convocados pela Prefeitura de Maricá para fazer o cadastro, entre eles, estudantes da rede pública de ensino, idosos e pessoas com deficiência e doenças crônicas de natureza física ou mental que exijam tratamento continuado, cuja interrupção ponha em risco a vida do paciente.