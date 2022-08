Feira Espraiado de portas abertas - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 08/08/2022 09:47 | Atualizado 08/08/2022 09:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promoveu neste fim de semana (06 e 07/08) mais uma edição do Espraiado de Portas Abertas. O feijão guandu, tradicional nas áreas rurais de Maricá, foi o prato escolhido entre outras opções de gastronomia. Feiras de artesanato e shows musicais também fizeram parte do evento, que aconteceu em toda a extensão da área rural do bairro Espraiado.

No local, houve a comercialização de caldos, massas, petiscos em geral, bebidas, doação de mudas, além do guandu e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da FeirArte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros, distribuição de horta no coco e banana desidratada, além de shows com artistas locais, como a Bruna Mandz, Raquel Fonseca e Dida Show.

A sede das Unidades de Conservação de Maricá também ficou aberta com diferentes atrativos, como o EcoMuseu Bertha Lutz – onde teve uma visita guiada mostrando espécies de peixes e insetos da região. As ecobikes gratuitas ficaram disponíveis para quem quisesse pedalar pela região, e o projeto Maricá+Verde distribuiu mudas nativas da Mata Atlântica.

Evento atrai turistas e moradores

Moradores e visitantes puderam adquirir mudas de capim limão e participar de visitas gratuitas da Capela de São Jorge até a Fazenda Pública Joaquín Piñero. Para a criançada, teve um parquinho infantil

Morador do Centro de Maricá, Wagner de Paula, de 41 anos, foi conhecer o espaço com sua família e ficou encantado pela história e a vegetação do bairro. “Eu sou da roça e amei conhecer esse espaço. Peguei muitas dicas, pois tenho um pequeno espaço em casa onde cultivo meus legumes e minhas verduras. Almocei com a minha família um feijão guandu maravilhoso e agora vou curtir um pouco do show”, comentou.

Anderson dos Santos, 41 anos, morador do Bananal, destacou a importância da valorização da cultura local. “O Espraiado de Portas Abertas é um projeto grandioso. Primeira vez que venho na fazenda e fiquei bem surpreso com a história e com o local. Achei incrível essa visita!”, disse.

Sobre o feijão guandu

Cultivado até hoje por alguns moradores, na maioria das vezes em pequenas plantações para uso próprio, o guandu é considerado um feijão raro, apesar de ser muito utilizado na culinária, e é conhecido também por sua semelhança com a vagem. A cultura deste tipo de feijão já foi muito comum no Espraiado e chegou a ter produção em grande escala.

Ele pertence à família das leguminosas e é caracterizado por ser muito nutritivo e rico, por exemplo, em vitamina A. Além disso, ele tem um papel fundamental na agroecologia, funcionando como um importante adubo natural.